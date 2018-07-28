Ещё
Коалиция ударила по аэропорту и авиабазе столицы Йемена
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Коалиция нанесла удары по аэропорту и авиабазе столицы Йемена 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: Hani Al-Ansi DPA/ Globallookpress
Всего было нанесено шесть ударов по аэропорту и авиабазе Эд-Дильми на севере столицы Саны.
Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией подвергла бомбардировке с воздуха международный аэропорт и авиабазу Эд-Дильми на севере столицы Йемена — Саны.
Атака произошла в пятницу, 27 июля. Всего было нанесено шесть авиаударов, сообщает РИА Новости со ссылкой на военные источники Йемена.
Помимо этого военно-воздушные силы арабской коалиции атаковали провинции Ходейда, Хадджа, Амран, Саада и Райма.
Противостояние между правительственными силами и повстанцами-хуситами продолжается в Йемене четыре года. Власти страны поддерживаются коалицией во главе с Саудовской Аравией.
ТК «Звезда»: последние новости
Группа кораблей НАТО зашла в порт Одессы В Центре судоремонта «Звездочка» рассказали о будущем «Адмирала Кузнецова» Специалисты Северного флота подняли со дна Баренцева моря очередной танк «Шерман»
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Прояснилась ситуация с ранением Захарченко255
Названа причина смерти Владимира Войновича43
Поклонская жестко ответила Пушкиной и Родниной1095
Россиян могут избавить от важного налога25
США собрались разместить оружие в космосе27
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Азия
04:50
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Экономика Другое
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
05:34
Россияне увидят историческое затмение
Наука Статьи
02:25
Цымбалюк-Романовская выступила с дерзким заявлением
Шоу-бизнес
00:40
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать
Шоу-бизнес
01:19
Россиян могут лишить права на выезд
Политика Личный счет
03:04
Путин пригласил Трампа в Москву
Политика
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение