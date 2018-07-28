Коалиция ударила по аэропорту и авиабазе столицы Йемена

Коалиция нанесла удары по аэропорту и авиабазе столицы Йемена

Всего было нанесено шесть ударов по аэропорту и авиабазе Эд-Дильми на севере столицы Саны

Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией подвергла бомбардировке с воздуха международный аэропорт и авиабазу Эд-Дильми на севере столицы Йемена — Саны.

Атака произошла в пятницу, 27 июля. Всего было нанесено шесть авиаударов, сообщает РИА Новости со ссылкой на военные источники Йемена.

Помимо этого военно-воздушные силы арабской коалиции атаковали провинции Ходейда , Хадджа, Амран, Саада и Райма.

Противостояние между правительственными силами и повстанцами-хуситами продолжается в Йемене четыре года. Власти страны поддерживаются коалицией во главе с Саудовской Аравией.