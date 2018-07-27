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В Сети посмеялись над украинскими «ракетами на веревке»
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В Сети посмеялись над новейшими украинскими «ракетами на веревке» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: кадр видео
Пользователи соцсетей высмеяли новые противотанковые «ракеты на веревке», продемонстрированные киевским конструкторским бюро «Луч».
Пользователь JhonCon96354752 спросил: «А что за веревочка? С рогатки отправляют, что ли?».
В соцсетях новую украинскую разработку называют «ракетой на поводке» или «ракетой на веревке», в шутку предполагая, что Украина намерена использовать снаряды неоднократно, передает РИА «Новости».
Кроме того, высказываются сомнения, что это действительно украинская разработка.
«Из советских запасов «испытали»?» — пишет levarie9.
VaVo_rus также сомневается, что Украина показала «свое „изобретение“, ведь „у них на складах столько советского осталось, что им еще лет 20 можно периодически доставать что-то оттуда и представлять как „совершенно новое изобретение“.
Напомним, „Луч“ опубликовал видеозапись испытаний ПТРК „Стугна-П“ и „Корсар“.
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