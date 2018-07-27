В Сети посмеялись над украинскими «ракетами на веревке»

В Сети посмеялись над новейшими украинскими «ракетами на веревке»

Пользователи соцсетей высмеяли новые противотанковые «ракеты на веревке», продемонстрированные киевским конструкторским бюро «Луч».

Пользователь JhonCon96354752 спросил: «А что за веревочка? С рогатки отправляют, что ли?».

В соцсетях новую украинскую разработку называют «ракетой на поводке» или «ракетой на веревке», в шутку предполагая, что Украина намерена использовать снаряды неоднократно, передает РИА «Новости»

Кроме того, высказываются сомнения, что это действительно украинская разработка.

«Из советских запасов «испытали»?» — пишет levarie9.

VaVo_rus также сомневается, что Украина показала «свое „изобретение“, ведь „у них на складах столько советского осталось, что им еще лет 20 можно периодически доставать что-то оттуда и представлять как „совершенно новое изобретение“.

Напомним, „Луч“ опубликовал видеозапись испытаний ПТРК „Стугна-П“ и „Корсар“.