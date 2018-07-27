Ещё
Китай обогнал Россию по двигателям субмарин
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Китай обогнал Россию по двигателям субмарин 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Китай располагает подводными лодками с воздухонезависимым двигателем, разработка которого Россией только ведется, пишет автор The National Interest Дэйв Маджумдар.
«Китай успешно разработал и выпустил дизель-электрические подводные лодки с технологией воздухонезависимого двигателя, в отличие от России, которая до сих пор не смогла разработать сопоставимый аналог для своих будущих подлодок проекта 677», — заявляет эксперт.
Маджумдар отмечает, что хотя «Россия является наиболее технологически сложной угрозой в контексте подводной войны», Китай становится еще опаснее для США. Эксперт напоминает, что в июле первая китайская подлодка с воздухонезависимым двигателем побила рекорд продолжительности автономного заплыва и глубины погружения.
Воздухонезависимый двигатель позволяет подводной лодке плавать без необходимости подниматься на поверхность. В России над подобными технологиями работают в конструкторских бюро «Малахит» и «Рубин». В первом случае макетный образец установки с газотурбинным двигателем замкнутого цикла успешно испытан, тогда как во втором к таким испытаниями только планируется приступить.
Предполагается, что воздухонезависимый двигатель разработки «Рубина» первой получит неатомная субмарина пятого поколения, созданная на основе проекта 677 «Лада».
Последние новости
Съела немытые фрукты и закусила мясом: черви поразили мозг девочки. Фото Она стала моделью, несмотря на возраст. И познала главный секрет молодости Бабушка отдала за внука 200 тысяч рублей. Внуков у нее нет
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поклонская жестко ответила Пушкиной и Родниной927
Шутка Путина на БРИКС и другие события дня19
Украинский школьный учебник поразил пользователей Сети463
Трудовые книжки попадут под запрет100
Прояснилась ситуация с ранением Захарченко21
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Азия
04:50
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Экономика Другое
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
05:34
Россияне увидят историческое затмение
Наука Статьи
02:25
Цымбалюк-Романовская выступила с дерзким заявлением
Шоу-бизнес
00:40
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать
Шоу-бизнес
01:19
Россиян могут лишить права на выезд
Политика Личный счет
03:04
Путин пригласил Трампа в Москву
Политика
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение