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США запустят против России развалившую СССР программу
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США запустят против России развалившую СССР программу 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Американские военные должны приступить к разработке датчиков и оружия космического базирования, предназначенных для обнаружения пуска и перехвата баллистических ракет соответственно, пишет автор The Drive Джозеф Тревитик.
Эксперт отмечает, что подобные требования к Агентству по противоракетной обороне США прописаны в проекте военного бюджета на 2019 финансовый год, согласованном сенатом и палатой представителей конгресса Соединенных Штатов. Проект закона, если его подпишет президент страны Дональд Трамп, обяжет Пентагон начать разработку оружия космического базирования даже в том случае, если это потребует пересмотра национальной стратегии ПРО (то есть «Обзорного доклада по противоракетной обороне»), что может столкнутся с возражениями военных.
Датчики обнаружения пуска баллистических ракет должны быть развернуты в космосе не позднее 2022 года. Космическое оружие будет «ориентировано на регионы», то есть способно реагировать на угрозы, исходящие только из конкретных частей мира, например, Ирана или Северной Кореи. Такие средства, отмечает The Drive, должны перехватывать ракеты уже на стартовом участке траектории.
Тревитик отмечает, что в данном случае фактически речь идет о возобновлении программы стратегической оборонной инициативы SDI (Strategic Defense Initiative), свернутой через два года после распада СССР (в 1993 году).
«Четверть века спустя военные США, похоже, готовы попытаться еще раз, а Конгресс, похоже, хочет его [проект] продвинуть», — пишет эксперт.
Тревитик отмечает, что за последние годы «технология значительно продвинулась вперед», в частности, касательно твердотельных лазеров, микроволнового оружия и рельсотронов. С другой стороны, эксперт задается вопросом о цене размещения подобного оружия в космосе, и предполагает, что увеличение числа обычных противоракет может обойтись гораздо дешевле.
В апреле один из архитекторов программы SDI Анжело Кодевилла заявил, что противостоять новейшим российским и китайским межконтинентальным баллистическим ракетам могут только две системы космического базирования: орбитальные оптические датчики, обнаруживающие наземные пуски, и лазеры, уничтожающие ракеты.
В марте 2018-го президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о наличии в распоряжении страны оружия, которое способно «гарантированно преодолевать все существующие и перспективные системы противовоздушной и противоракетной обороны».
В феврале глава Стратегического командования вооруженных сил Соединенных Штатов генерал Джон Хайтен для противодействия российскому и китайскому гиперзвуковому оружию предложил сосредоточиться на средствах космического базирования для предупреждения запуска и ликвидации баллистических ракет и гиперзвуковых летательных аппаратов.
Объявленная в марте 1983 года 40-м президентом США Рональдом Рейганом стратегическая оборонная инициатива предполагала развертывание систем космического базирования, делающих, по замыслам создателей, невозможным поражение территорий США и стран-союзников межконтинентальными баллистическими ракетами противника.
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