США запустят против России развалившую СССР программу

Американские военные должны приступить к разработке датчиков и оружия космического базирования, предназначенных для обнаружения пуска и перехвата баллистических ракет соответственно, пишет автор The Drive Джозеф Тревитик.

Эксперт отмечает, что подобные требования к Агентству по противоракетной обороне США прописаны в проекте военного бюджета на 2019 финансовый год, согласованном сенатом и палатой представителей конгресса Соединенных Штатов. Проект закона, если его подпишет президент страны Дональд Трамп , обяжет Пентагон начать разработку оружия космического базирования даже в том случае, если это потребует пересмотра национальной стратегии ПРО (то есть «Обзорного доклада по противоракетной обороне»), что может столкнутся с возражениями военных.

Датчики обнаружения пуска баллистических ракет должны быть развернуты в космосе не позднее 2022 года. Космическое оружие будет «ориентировано на регионы», то есть способно реагировать на угрозы, исходящие только из конкретных частей мира, например, Ирана или Северной Кореи . Такие средства, отмечает The Drive, должны перехватывать ракеты уже на стартовом участке траектории.

Тревитик отмечает, что в данном случае фактически речь идет о возобновлении программы стратегической оборонной инициативы SDI (Strategic Defense Initiative), свернутой через два года после распада СССР (в 1993 году).

«Четверть века спустя военные США, похоже, готовы попытаться еще раз, а Конгресс, похоже, хочет его [проект] продвинуть», — пишет эксперт.

Тревитик отмечает, что за последние годы «технология значительно продвинулась вперед», в частности, касательно твердотельных лазеров, микроволнового оружия и рельсотронов. С другой стороны, эксперт задается вопросом о цене размещения подобного оружия в космосе, и предполагает, что увеличение числа обычных противоракет может обойтись гораздо дешевле.

В апреле один из архитекторов программы SDI Анжело Кодевилла заявил, что противостоять новейшим российским и китайским межконтинентальным баллистическим ракетам могут только две системы космического базирования: орбитальные оптические датчики, обнаруживающие наземные пуски, и лазеры, уничтожающие ракеты.

В марте 2018-го президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о наличии в распоряжении страны оружия, которое способно «гарантированно преодолевать все существующие и перспективные системы противовоздушной и противоракетной обороны».

В феврале глава Стратегического командования вооруженных сил Соединенных Штатов генерал Джон Хайтен для противодействия российскому и китайскому гиперзвуковому оружию предложил сосредоточиться на средствах космического базирования для предупреждения запуска и ликвидации баллистических ракет и гиперзвуковых летательных аппаратов.