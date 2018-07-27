Глава минобороны Румынии пожаловался на «провокации» РФ

Глава минобороны Румынии заявил, что самолеты РФ совершают «провокации»

Министр обороны Румынии Михай Фифор, комментируя в пятницу вылет с румынской базы двух британских истребителей для сопровождения российского бомбардировщика над Черным морем, заявил, что самолеты РФ часто совершают "провокации". Об этом сообщило агентство Agerpres.

"Это, если хотите, форма проявления РФ, к которой мы привыкли, в конечном итоге, это провокации, на которые НАТО отвечает, — отметил Фифор. — Мы говорим не только о румынском [воздушном] пространстве, мы говорим о пространстве НАТО, и мы готовы защищать это пространство".

Министр добавил, что появление российского самолета "не является новостью". По словам Фифора задачи воздушной полиции на базе Михаил Когэлничану выполняют британские ВВС на четырех истребителях Typhoon и боевые самолеты румынских военно-воздушных сил.

Британские истребители Typhoon утром в четверг были подняты в воздух для сопровождения российского бомбардировщика Су-24 над Черным морем, сообщила лондонская газета The Sun. По версии издания, самолеты вылетели с румынской базы Михаил Когэлничану (уезд Констанца) после получения сигнала о приближении Су-24 к границам воздушного пространства НАТО.