Сердюков и Рогозин не поделили ракетные двигатели

В госкорпорации по космической деятельности предупредили «Ростех» о «больших финансовых затратах» в случае, если его предприятие «Кузнецов» получит заказы на изготовление двигателей для третьей ступени ракеты «Союз». Конкретной суммы в «Роскосмосе» не назвали.

Ранее Сердюков заявил, что «Ростех» ждет предложений от «Роскосмоса», которые бы позволили в полной мере загрузить производителей двигателей для «Союза».

Кроме производства силовых агрегатов для первых двух ступеней «Союзов», «Кузнецов» единственный в России обслуживает двигатели для стратегической авиации ВВС России (Ту-95, Ту-22М3, Ту-160). В конце 1960-х самарский завод серийно выпускал двигатели НК-33 для советской сверхтяжелой ракеты Н-1.