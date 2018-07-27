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Со дна Баренцева моря подняли шестой «Шерман»
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Со дна Баренцева моря подняли шестой американский танк «Шерман» времен ВОВ 

РИА Новости 45 минут назад
Фото: Сергей Федюнин
Специалисты Северного флота России подняли со дна Баренцева моря и доставили в Североморск танк "Шерман" времен Второй мировой войны, сообщил журналистам в пятницу начальник пресс-службы Северного флота капитан первого ранга Вадим Серга.
Исторический экспонат был поднят на поверхность с глубины 56 метров.
"Специалистами управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота поднят со дна Баренцева моря шестой по счету танк "Шерман". Всего североморцы подняли на поверхность семь исторических экземпляров бронетехники", — цитируется в сообщении командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов.
Командующий напомнил, что 19 июля в Североморск доставили еще один уникальный экспонат — американский средний танк M3 Lee, который в настоящее восстанавливают в отдельном ремонтно-восстановительном батальоне.
Операцию по подъему "Шермана" с борта транспорта "Томас Дональдсон", затонувшего в Баренцевом море во время Второй мировой войны, выполнил аварийно-спасательный отряд Северного флота в составе корабля инженерных линий "КИЛ-143", водолазного судна "ВМ-227" и водолазного катера "Иван Швец".
Планируется, что в ближайшее время специалисты Северного флота начнут восстанавливать эту историческую бронемашину. В свою очередь спасатели продолжат свою работу на транспорте "Томас Дональдсон", оценивая возможность подъема и других исторических экспонатов.
Американское правительство с 1942 года поставляло в СССР танки "Шерман". В марте 1945 года американский транспорт-сухогруз "Томас Дональдсон" был торпедирован немецкой подлодкой у входа в Кольский залив. Находившаяся на борту судна авиационая и бронетехника, предназначавшаяся для советской армии, ушла на дно вместе с сухогрузом.
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