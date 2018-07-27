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F-35 окончательно опозорился
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F-35 окончательно опозорился 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Заявленный как малозаметный истребитель пятого поколения ВВС Израиля F-35I оказался видим средствами гражданского трекинга Flightradar24, пишет The Aviationist.
Самолет, стартовавший 23 июля с авиабазы ​​ВВС Израиля Неватим, можно было наблюдать в течение примерно часа. В течение данного времени истребитель пролетел над морем, а затем направился в сторону Хайфы.
Издание отмечает, что подобное произошло из-за использования технологии MLAT (Multilateration), поскольку полет F-35I проходил с включенными ретрансляторами. The Aviationist предполагает, что таким образом Израиль продемонстрировал истребитель иранским военным, или же передатчик оказался включенным по ошибке.
В июне четыре самолета F-35 Lightning II из-за шторма и сильного волнения моря в районе военной базы в штате Южная Каролина (США) не совершили перелет через Атлантический океан в Великобританию.
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