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Корабли НАТО зашли в румынский порт
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СМИ: три корабля группировки ВМС НАТО зашли в румынский порт Констанца 

ТАСС 1 час назад
Фото: Facebook
Военные корабли постоянной военно-морской противоминной группировки НАТО (Standing NATO Mine Counter-measures Group — SNMCMG-2) зашли в румынский порт Констанца. Об этом сообщило в воскресенье Радио Румынии.
Румынский морской тральщик Lt. Lupu Dinescu, турецкий минный тральщик Anamur и германский вспомогательный корабль Rhein принимали участие в учениях "Бриз-2018" (16-20 июля), организованных ВМС Болгарии в болгарских территориальных водах и международных водах Черного моря, а также в совместных с украинскими военными кораблями учениях на море.
В программе — визит в командование флота Румынии в Констанце для обсуждения результатов учений и проведение на кораблях дня открытых дверей.
31 июля корабли SNMCMG-2 выйдут в открытое море для продолжения боевой подготовки и выполнения задач по наблюдению за навигацией, отмечается в сообщении штаба ВМС Румынии.
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