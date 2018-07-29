Корабли НАТО зашли в румынский порт

СМИ: три корабля группировки ВМС НАТО зашли в румынский порт Констанца

Военные корабли постоянной военно-морской противоминной группировки НАТО (Standing NATO Mine Counter-measures Group — SNMCMG-2) зашли в румынский порт Констанца. Об этом сообщило в воскресенье Радио Румынии.

Румынский морской тральщик Lt. Lupu Dinescu, турецкий минный тральщик Anamur и германский вспомогательный корабль Rhein принимали участие в учениях "Бриз-2018" (16-20 июля), организованных ВМС Болгарии в болгарских территориальных водах и международных водах Черного моря, а также в совместных с украинскими военными кораблями учениях на море.

В программе — визит в командование флота Румынии Констанце для обсуждения результатов учений и проведение на кораблях дня открытых дверей.

31 июля корабли SNMCMG-2 выйдут в открытое море для продолжения боевой подготовки и выполнения задач по наблюдению за навигацией, отмечается в сообщении штаба ВМС Румынии.