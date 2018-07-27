По следам «Бармалея»: как прошли учения спецназа ЦВО 

Подразделения спецназначения Центрального военного округа провели тренировку по поиску и уничтожению баз «террористов».
Антитеррористические учения подразделений специального назначения прошли в Самарской области. Бойцов спецназа подняли по тревоге, после чего они совершили 100-километровый марш на бронемашинах «Тигр» и «Тайфун» к месту проведения «спецоперации».
Перед разведчиками поставили задачу совершить налет на лагерь «боевиков» и захватить пленных.
Попутно спецназовцы отработали навыки радиоэлектронной борьбы — при помощи новейших систем РЭБ, они подавили сотовую связь условного противника.
Тренировка прошла с учетом опыта реальных военных конфликтов, в том числе сирийского.
Всего в маневрах задействовали полторы тысячи военнослужащих.