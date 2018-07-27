Страны НАТО позвали на АрМИ-2018

Приглашения разосланы всем странам Североатлантического альянса, сообщил начальник главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-лейтенант Иван Бувальцев.
Минобороны России направило приглашения на Армейские Международные Игры-2018 всем странам блока НАТО. Об этом сообщил начальник главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-лейтенант Иван Бувальцев.
«В этом году мы направили приглашения, как и всегда, государствам — участникам блока НАТО. Но примет участие только команда Греции», — заявил Бувальцев в эфире телеканала «Россия-24».
Армейские международные игры АрМИ-2018 пройдут с 28 июля по 11 августа в семи странах. В рамках Игр предстоит провести 28 конкурсов. Семнадцать состязаний состоятся на территории Российской Федерации. Четыре конкурса будут проведены в Китае, три — в Казахстане и по одному в Белоруссии, Иране, Азербайджане и Армении.