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Страны НАТО позвали на АрМИ-2018
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Минобороны пригласило поучаствовать в АрМИ-2018 все страны НАТО 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Приглашения разосланы всем странам Североатлантического альянса, сообщил начальник главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-лейтенант Иван Бувальцев.
Минобороны России направило приглашения на Армейские Международные Игры-2018 всем странам блока НАТО. Об этом сообщил начальник главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-лейтенант Иван Бувальцев.
«В этом году мы направили приглашения, как и всегда, государствам — участникам блока НАТО. Но примет участие только команда Греции», — заявил Бувальцев в эфире телеканала «Россия-24».
Армейские международные игры АрМИ-2018 пройдут с 28 июля по 11 августа в семи странах. В рамках Игр предстоит провести 28 конкурсов. Семнадцать состязаний состоятся на территории Российской Федерации. Четыре конкурса будут проведены в Китае, три — в Казахстане и по одному в Белоруссии, Иране, Азербайджане и Армении.
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