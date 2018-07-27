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В Краснодарском крае прошли учения
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Краснодарские «Искандеры» поразили корабли в Черном море 

Российская Газета 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Во время учений в Краснодарском крае расчеты ракетных комплексов "Искандер" отработали поражение морских целей.
Подразделения ракетной бригады были подняты по тревоге и совершили многокилометровый марш в район выполнения боевой задачи. Там расчеты развернули комплексы "Искандер" в боевое положение и выполнили электронные пуски по целым в Черном море и на побережье, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.
Во время электронных пусков расчет проделывает все те же операции, что и в реальной боевой работе: разворачивает и готовит к стрельбе пусковую установку, вводит в ракету координаты цели, — с той лишь разницей, что ракета никуда не летит.
Учения проходят в рамках проверки боеготовности частей Краснодарского края под руководством командующего войсками ЮВО генерал—полковника Александра Дворникова. В них участвует весь личный состав ракетной бригады и свыше 100 единиц боевой техники.
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