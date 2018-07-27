В Краснодарском крае прошли учения

Краснодарские «Искандеры» поразили корабли в Черном море

Во время учений в Краснодарском крае расчеты ракетных комплексов "Искандер" отработали поражение морских целей.

Подразделения ракетной бригады были подняты по тревоге и совершили многокилометровый марш в район выполнения боевой задачи. Там расчеты развернули комплексы "Искандер" в боевое положение и выполнили электронные пуски по целым в Черном море и на побережье, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

Во время электронных пусков расчет проделывает все те же операции, что и в реальной боевой работе: разворачивает и готовит к стрельбе пусковую установку, вводит в ракету координаты цели, — с той лишь разницей, что ракета никуда не летит.