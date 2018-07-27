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В Кронштадте эсминец превратили в часы
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В Кронштадте эсминец превратили в часы 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Эсминец "Беспокойный" в Кронштадте. Фото: Минобороны РФ/Wikimedia.org
Моряки Балтийского флота в канун дня ВМФ восстановят традицию полуденного выстрела.
Холостой выстрел будет производиться из 45-миллиметровой салютной пушки превращенного в музей эсминца "Беспокойный". Обслуживать орудие станет специальный расчет, назначенный из лучших моряков Ленинградской базы ВМФ.
— Традиция восстановлена по многочисленным просьбам жителей Кронштадта. Впредь каждый день в полдень, как и в Санкт-Петербурге будет звучать выстрел, — рассказал руководитель пресс-службы Западного военного округа полковник Игорь Мугинов.
Традиция полуденного выстрела появилась в Санкт-Петербурге в 1865 году. Первоначально о наступлении полудня возвещала 60-фунтовая корабельная пушка, установленная во дворе Адмиралтейства. Она была соединена с особыми часами центральной телеграфной станции, а те — с часами Пулковской обсерватории. Через восемь лет "полуденную пушку" перевели на Нарышкин бастион Петропавловской крепости. С 1968 года "сигнал точного времени" петербуржцам и гостям города сообщает 122-миллиметровая гаубица Д-30.
В Кронштадте традицию полуденного выстрела ввели в 1870 году и прекратили в 1934-м после убийства Кирова. По решению Ленгорисполкома пушка снова заработала в 1957 году, а через 19 лет стрелять опять запретили в целях экономии.
Эскадренный миноносец Балтийского флота "Беспокойный" был спущен на воду в 1990 году и два года спустя принят в состав ВМФ России. За 24 года службы корабль участвовал во многих походах, международных учениях, не раз завоевывал призы главкома за артиллерийскую и зенитную стрельбу. В 1994 году "Беспокойный" обеспечивал визит в Санкт-Петербург английской королевы и получил за это грамоту президента РФ.
В 2016-м эсминец поставили в док Прибалтийского судостроительного завода "Янтарь". С корабля сняли винты и секретное оборудование, а корпус загерметизировали. 13 мая 2018 года "Беспокойный" привели в Кронштадт к месту вечной стоянки — корабль стал экспонатом военно-исторического комплекса ЗВО.
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