В Кронштадте эсминец превратили в часы

Моряки Балтийского флота в канун дня ВМФ восстановят традицию полуденного выстрела.

Холостой выстрел будет производиться из 45-миллиметровой салютной пушки превращенного в музей эсминца "Беспокойный". Обслуживать орудие станет специальный расчет, назначенный из лучших моряков Ленинградской базы ВМФ.

— Традиция восстановлена по многочисленным просьбам жителей Кронштадта. Впредь каждый день в полдень, как и в Санкт-Петербурге будет звучать выстрел, — рассказал руководитель пресс-службы Западного военного округа полковник Игорь Мугинов.

Традиция полуденного выстрела появилась в Санкт-Петербурге в 1865 году. Первоначально о наступлении полудня возвещала 60-фунтовая корабельная пушка, установленная во дворе Адмиралтейства. Она была соединена с особыми часами центральной телеграфной станции, а те — с часами Пулковской обсерватории. Через восемь лет "полуденную пушку" перевели на Нарышкин бастион Петропавловской крепости. С 1968 года "сигнал точного времени" петербуржцам и гостям города сообщает 122-миллиметровая гаубица Д-30.

В Кронштадте традицию полуденного выстрела ввели в 1870 году и прекратили в 1934-м после убийства Кирова. По решению Ленгорисполкома пушка снова заработала в 1957 году, а через 19 лет стрелять опять запретили в целях экономии.

Эскадренный миноносец Балтийского флота "Беспокойный" был спущен на воду в 1990 году и два года спустя принят в состав ВМФ России . За 24 года службы корабль участвовал во многих походах, международных учениях, не раз завоевывал призы главкома за артиллерийскую и зенитную стрельбу. В 1994 году "Беспокойный" обеспечивал визит в Санкт-Петербург английской королевы и получил за это грамоту президента РФ.