«Крылатая пехота» пересядет на «Тайфун-ВДВ»

Воздушно-десантные войска России находятся в процессе интенсивного перевооружения. В соединения продолжают поступать новейшие боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ.

В настоящее время также ведутся работы над перспективной самоходной артиллерийской установкой, противотанковым и зенитным ракетным комплексами. В этом году состоятся государственные испытания противотанковой пушки 2С25М "Спрут-СДМ-1".

Большие надежды связаны и с бронеавтомобилем К-4386, известным также как "Тайфун-ВДВ". Его впервые открыто продемонстрировали в прошлом году на проводимом Министерством обороны России Международном военно-техническом форуме "Армия".

Первое, что бросается в глаза во время знакомства с этим боевым транспортным средством, — башня с мощным вооружением. На "Тайфуне" установлен изолированный от экипажа машины дистанционно-управляемый модуль с 30-мм автоматической пушкой 2А42 и танковым пулеметом 6П7К. Вооружение стабилизированно в двух плоскостях.

Солидным является и запас снарядов: 200 осколочно-фугасных и 100 бронебойно-трассирующих, плюс 1200 патронов калибра 7,62 мм.

Отвечающие самым современным требованиям прицелы с теле— и тепловизионными каналами, лазерным дальномером и автоматом сопровождения цели позволяют уничтожать противника на дальностях до 2000 м.

Также на базе К-4386 создан 82-мм самоходный (возимо-носимый) миномет 2С41 "Дрок", который в настоящее время проходит испытания. Имеющееся на этой колесной самоходке вооружение позволяет поражать цели на расстоянии до 6000 м. Скорострельность достигает 12 выстрелов в минуту. Возимый боекомплект — 40 мин.

"Тайфун-ВДВ" обладает высокими характеристиками броневой защиты, в том числе радикально повышена противоминная стойкость. Боевая масса достигает 13500 кг. Мощность двигателя -350 л.с. Максимальная скорость — до 100 км/ч. Запас хода — 1200 км. Вместимость — 8 человек в полной боевой экипировке.