Уникальный фрегат пополнит состав ВМФ России

Торжественная церемония подъема Андреевского флага и приема в состав ВМФ России головного фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков" пройдет на предприятии "Северная верфь" в Петербурге, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.
Праздничное мероприятие начнется накануне проведения главного военно-морского парада, в котором "Адмирал Горшков" примет участие. Корабль прибыл в Финский залив, успешно совершив межфлотский переход из Североморска в заполярном Баренцевом море в составе отряда кораблей Северного флота. В отряд также вошли ракетный крейсер "Маршал Устинов", атомный подводный крейсер "Орел" и большой противолодочный корабль "Североморск".
"Адмирал Горшков" — головной корабль проекта 22350. Он способен выполнять широкий круг задач в дальней морской зоне. Многие технические решения и российские технологии кораблестроения при строительстве этого фрегата были реализованы впервые. Корабль станет базовым для дальнейшего развития фрегатов этого проекта.