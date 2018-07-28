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Уникальный фрегат пополнит состав ВМФ России
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Фрегат «Адмирал Горшков» войдет в состав ВМФ России 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев
Торжественная церемония подъема Андреевского флага и приема в состав ВМФ России головного фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков" пройдет на предприятии "Северная верфь" в Петербурге, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.
Праздничное мероприятие начнется накануне проведения главного военно-морского парада, в котором "Адмирал Горшков" примет участие. Корабль прибыл в Финский залив, успешно совершив межфлотский переход из Североморска в заполярном Баренцевом море в составе отряда кораблей Северного флота. В отряд также вошли ракетный крейсер "Маршал Устинов", атомный подводный крейсер "Орел" и большой противолодочный корабль "Североморск".
"Адмирал Горшков" — головной корабль проекта 22350. Он способен выполнять широкий круг задач в дальней морской зоне. Многие технические решения и российские технологии кораблестроения при строительстве этого фрегата были реализованы впервые. Корабль станет базовым для дальнейшего развития фрегатов этого проекта.
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