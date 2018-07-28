Уникальный фрегат пополнит состав ВМФ России

Фрегат «Адмирал Горшков» войдет в состав ВМФ России

Праздничное мероприятие начнется накануне проведения главного военно-морского парада, в котором "Адмирал Горшков" примет участие. Корабль прибыл в Финский залив, успешно совершив межфлотский переход из Североморска в заполярном Баренцевом море в составе отряда кораблей Северного флота. В отряд также вошли ракетный крейсер "Маршал Устинов", атомный подводный крейсер "Орел" и большой противолодочный корабль "Североморск".

"Адмирал Горшков" — головной корабль проекта 22350. Он способен выполнять широкий круг задач в дальней морской зоне. Многие технические решения и российские технологии кораблестроения при строительстве этого фрегата были реализованы впервые. Корабль станет базовым для дальнейшего развития фрегатов этого проекта.