Шойгу открыл четвертые международные Армейские игры

В субботу стартовали четвёртые Международные армейские игры. В этом году в них участвуют более 200 команд, задействовано свыше 20 полигонов на территории семи стран. Состязания проводятся под эгидой российского Министерства обороны . Приветственную телеграмму гостям соревнований направил Владимир Путин . Торжественная церемония открытия прошла в подмосковном парке Патриот.

Военные дали старт своей Олимпиаде, сообщил "ТВ Центр" . Соревнования пройдут в семи странах на 23 полигонах. Быстрее, выше, сильнее и как добавляют спортсмены в погонах — точнее! Почти во всех соревнованиях придётся продемонстрировать свои навыки владения оружием.

Вьетнам, Мьянма, Пакистан, Судан и Этот турнир уже побил рекорд по количеству участников — более двухсот команд из 33 стран. Есть и новички — Алжир Филиппины . Торжественная церемония открытия состоялась в подмосковном парке "Патриот".

"Уверен, что Армейские игры позволят выстроить конструктивный диалог между военными ведомствами разных стран, укрепить доверие и партнерство между государствами, сдружить наши народы. Желаю всем участникам убедительных побед, а зрителям не жалеть эмоции для поддержки команд. Четвертые Армейские игры объявляю открытыми", — заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Белоруссия и Все соревнования открыты для зрителей. В программе артиллерийский рубеж, авиадартс, морской кубок, испытания для спецназа, снайперов, инженеров и даже поваров. Всего 28 дисциплин — в небесах, на земле, на море и даже под водой. Главная награда — кубок армейских международных игр — достанется стране, победившей в общекомандном зачете. Россия, Китай Казахстан традиционно в числе фаворитов.

Игры традиционно откроет самое зрелищное состязание — танковый биатлон. В нем примут участие большинство команд. Практически все выступают на российских танках Т-72. В субботу — индивидуальная гонка.