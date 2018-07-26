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Москва предложила НАТО восстановить связь
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Москва предложила НАТО восстановить каналы коммуникации 

Российская Газета 39 минут назад
Фото: Reuters
Российская сторона предлагает НАТО восстановить каналы военной коммуникации.
"У нас есть достаточная база, помогающая избегать опасных инцидентов военного характера, Вместе с тем мы готовы двигаться вперед на базе двусторонних соглашений. Есть более десяти таких соглашений со странами НАТО, то есть фактически со всеми, кто имеет соответствующие воздушные и наземные средства", — рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко. Его слова приводит ТАСС.
Высокопоставленный дипломат также призвал Евросоюз создать условия для возвращения сирийских беженцев. По мнению Грушко, страны должны ЕС должны заниматься восстановлением всей Сирии, а не отдельных районов указанного государства.
Добавим, что ранее Грушко встретился с послом Сербии Славенко Терзичем. "Детально обсуждалась обстановка на Балканах. Особое внимание было уделено текущей ситуации в косовском урегулировании. Подтверждено совпадение оценок основных тенденций в регионе", — говорится на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.
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