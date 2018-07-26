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США ускорят размещение оружия в космосе
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США ускорят темпы размещения оружия в космосе 

Naked-Science.ru 1 час назад
Фото: Naked-Science.ru
Согласно проекту закона об оборонных расходах на 2019 год, США намерены ускорить процесс разработки космического оружия, которое будет выполнять противоракетные функции.
Недавно американские законодатели из Сената и Палаты представителей Конгресса США объявили о согласовании проекта закона об ассигнованиях на оборону в 2019 году. На нужды Пентагона в следующем году намерены выделить рекордные 716 миллиардов долларов. Основа бюджета военного ведомства США — 639 миллиардов долларов, еще 69 миллиардов хотят направить на проведение зарубежных операций.
Для ратификации закона проекту нужно получить одобрение обеих палат и президента США. Между тем, к некоторым его позициям, уже сейчас приковано повышенное внимание масс-медиа. Так, в соответствие с документом, Соединенные Штаты приступят к активной разработке новых спутников оповещения для обнаружения вражеских баллистических ракет, а также орбитальных систем вооружений, которые смогут их ликвидировать. Законопроект требует от Агентства по противоракетной обороне США проводить программы, несмотря на возможные противоречия между Конгрессом и Пентагоном.
Важным моментом законодатели считают жесткий фиксированный график для подобных разработок. Аппараты, которые будут применять для оповещения об опасности, намерены развернуть не позже 2022 года. Предполагается, что Агентство по противоракетной обороне США будет курировать создание прототипов космического противоракетного оружия, первые разработки из которых намерены протестировать в 2022 году. Такие системы будут интегрированы единое информационно-командное пространство вместе с датчиками оповещения.
Космическое оружие будет «ориентировано на регионы». Иными словами, его хотят нацелить на угрозы из конкретных частей мира, например, Ирана или КНДР. Системы будут настроены на уничтожение вражеских ракет в период начального этапа их полета, когда баллистические ракеты относительно уязвимы.
Эксперты связывают растущую активность законодателей США в этом направлении с повышением уровня угроз, которые нависли над государством в связи с активной разработкой новых баллистических ракет в ряде стран-оппонентов. Кроме прочего, космическое оружие рассматривают в качестве серьезного сдерживающего фактора, который сможет предотвратить гипотетическую войну. Стоит отметить, что ранее эксперты анализировали разные варианты орбитальных систем вооружения, включая боевые лазеры и ракеты с ядерными боеголовками.
Напомним, недавно Россия впервые показала запуск ракеты «Авангард» с гиперзвуковым летательным аппаратом. А еще раньше она приняла на вооружение баллистическую ракету Р-30 «Булава».
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