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Британия подняла истребители из-за Су-24
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СМИ: британские самолеты сопровождали российский Су-24 над Черным морем 

ТАСС 1 час назад
Британские истребители Eurofighter Typhoon были утром в четверг подняты в воздух для сопровождения российского бомбардировщика Су-24 над Черным морем.
Об этом сообщила лондонская газета The Sun.
Британские самолеты вылетели с румынской военно-воздушной базы Михаил Когэлничану (уезд Констанца) после того, как получили сигнал о том, что находившийся над акваторией западной части Черного моря Су-24 стал приближаться к границам воздушного пространства НАТО. По информации газеты, за штурвалом самолетов Eurofighter Typhoon находились пилоты 135-го экспедиционного авиакрыла королевских ВВС Великобритании.
В апреле на вышеупомянутую румынскую авиабазу прибыли четыре британских истребителя. В их задачу входит патрулирование воздушного пространства на восточном фланге НАТО.
В Минобороны Великобритании не смогли предоставить оперативный комментарий на информацию о сопровождении британскими самолетами российского бомбардировщика.
ТАСС пока не располагает официальным комментарием российской стороны.
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Комментарии14  Ещё 6 источников 
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