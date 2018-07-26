Британия подняла истребители из-за Су-24

СМИ: британские самолеты сопровождали российский Су-24 над Черным морем

Британские истребители Eurofighter Typhoon были утром в четверг подняты в воздух для сопровождения российского бомбардировщика Су-24 над Черным морем.

Об этом сообщила лондонская газета The Sun.

Британские самолеты вылетели с румынской военно-воздушной базы Михаил Когэлничану (уезд Констанца) после того, как получили сигнал о том, что находившийся над акваторией западной части Черного моря Су-24 стал приближаться к границам воздушного пространства НАТО . По информации газеты, за штурвалом самолетов Eurofighter Typhoon находились пилоты 135-го экспедиционного авиакрыла королевских ВВС Великобритании

В апреле на вышеупомянутую румынскую авиабазу прибыли четыре британских истребителя. В их задачу входит патрулирование воздушного пространства на восточном фланге НАТО.

Минобороны Великобритании не смогли предоставить оперативный комментарий на информацию о сопровождении британскими самолетами российского бомбардировщика.