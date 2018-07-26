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Байкеры «Ночные волки» открыли базу на военном объекте в Словакии
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Байкеры «Ночные волки» открыли базу на военном объекте в Словакии 

РИА «ФедералПресс» 48 минут назад
Стало известно, что мотоциклисты из клуба «Ночные волки» открыли свою базу на военном объекте в Словакии.
Отметим, что байкеры в настоящее время находятся в туре по европейским странам. Сейчас они поселились на территории заброшенной военной базы в Словакии. Об этом пишет Newsweek.
К слову, Словакия является членом НАТО и Евросоюза. А «Ночные волки» собрались открыть постоянное подразделение на территории Словакии. Во время церемонии открытия их базы в Словакии присутствовали чиновники из посольства России.
В словацком Министерстве иностранных дел подчеркнули, что встревожены присутствием байкеров в стране, а вот власти столицы напротив не видят ничего противозаконного в действиях «Ночных волков». Некоторые активисты же считают, что мотоциклисты появились в Словакии для того, чтобы продвигать настроения против ЕС и НАТО.
В настоящее время почти двести публичных деятелей Словакии подписали петицию к правительству с требованием начать действовать.
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