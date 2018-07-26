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В России завершили испытания «Бахчи»
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В России завершились госиспытания новейшей парашютной системы «Бахча» 

РИА Новости 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Государственные совместные испытания парашютных бесплатформенных систем "Бахча-У-ПДС" для десантирования бронетехники успешно завершены, заявил журналистам в четверг гендиректор холдинга "Технодинамика", производителя этих систем, Игорь Насенков.
Двенадцатого июля под Рязанью состоялось массовое десантирование военной техники и личного состава на совместных учениях ВДВ и военно-транспортной авиации. В рамках тренировок на "Бахче" впервые десантировался бронетранспортера БТР-МДМ с экипажем внутри машины.
"Десантирование новейшего БТР-МДМ с экипажем было успешно произведено с двухкилометровой высоты. Средства десантирования разработки "Технодинамики" в очередной раз подтвердили свою надежность. Для ускорения старта серийных поставок "Технодинамика" завершила подготовку производства и проводит квалификационные испытания на установочной партии", — сказал Насенков.
По его словам, существующий госконтракт предусматривает поставку 31 комплектов "Бахчи" до конца года.
Данная парашютная система предназначена для десантирования боевых машин типа БМД-4М и БТР-МДМ с экипажем из самолетов Ил-76 и их модификаций. Особенностью "Бахчи" является то, что она является бесплатформенной, то есть сами десантируемые машины могут доставлять их к месту погрузки в самолет без дополнительного транспорта.
При этом парашюты монтируются на БМД-4М и БТР-МДМ "по-походному": в таком положении машины могут совершать марш-бросок, в том числе с преодолением водных преград на плаву.
Минимальная высота десантирования техники снизилась до 400 метров. После приземления парашюты отсоединяются автоматически, исключая вероятность протаскивания военной техники ветром. С учетом этого время от выброски до приземления техники с минимальной высоты составляет не более 40 секунд.
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