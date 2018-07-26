Закончились испытания систем десантирования техники

Закончились госиспытания систем десантирования техники с экипажем

По информации пресс-службы холдинга, уже готова установочная партия для проведения квалификационных испытаний. После их окончания можно будет приступать к серийному производству средств десантирования.

Средства десантирования техники с экипажами уже опробовали в июле нынешнего года на совместных учениях Воздушно-десантных войск и Военно-транспортной авиации. Под Рязанью впервые и продемонстрировали десантирование российского бронетранспортера БТР-МДМ с экипажем внутри машины с использованием парашютной системы ПБС-955.

Как прокомментировал генеральный директор "Технодинамики" Игорь Насенков , высота десантирования составила два километра. Все системы сработали надежно. А еще в холдинге добавили, что инновацией при создании средств десантирования стал принцип «принудительного наддува» системы амортизации. Благодаря ему обеспечивается снижение перегрузок, и в итоге — минимальная высота десантирования снизилась до 400 метров. После приземления парашютная система отсоединяется автоматически. Поэтому время от выброски до приземления составляет не более сорока секунд.

Все технические нововведения, заложенные в «Бахчу-У-ПДС», позволяют быстрее приводить машину после десантирования в боеготовность. Данная система не имеет аналогов в мире.