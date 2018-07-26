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Закончились испытания систем десантирования техники
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Закончились госиспытания систем десантирования техники с экипажем 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Холдинг "Технодинамика", входящий в Госкорпорацию "Ростех", закончил госиспытания парашютных бесплатформенных систем. Они созданы в рамках опытно-конструкторских работ "Бахча-У-ПДС".
По информации пресс-службы холдинга, уже готова установочная партия для проведения квалификационных испытаний. После их окончания можно будет приступать к серийному производству средств десантирования.
Средства десантирования техники с экипажами уже опробовали в июле нынешнего года на совместных учениях Воздушно-десантных войск и Военно-транспортной авиации. Под Рязанью впервые и продемонстрировали десантирование российского бронетранспортера БТР-МДМ с экипажем внутри машины с использованием парашютной системы ПБС-955.
Как прокомментировал генеральный директор "Технодинамики" Игорь Насенков, высота десантирования составила два километра. Все системы сработали надежно. А еще в холдинге добавили, что инновацией при создании средств десантирования стал принцип «принудительного наддува» системы амортизации. Благодаря ему обеспечивается снижение перегрузок, и в итоге — минимальная высота десантирования снизилась до 400 метров. После приземления парашютная система отсоединяется автоматически. Поэтому время от выброски до приземления составляет не более сорока секунд.
Все технические нововведения, заложенные в «Бахчу-У-ПДС», позволяют быстрее приводить машину после десантирования в боеготовность. Данная система не имеет аналогов в мире.
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