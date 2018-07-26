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В ВДВ подтвердили реформирование танковых рот
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В ВДВ подтвердили реформирование танковых рот 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Танковые роты в Воздушно-десантных войсках России реформируют в танковые батальоны, подтвердил заместитель командующего ВДВ по работе с личным составом генерал-майор Виктор Купчишин.
«Все танковые роты будут переформированы в танковые батальоны», — передает РИА «Новости» слова Купчишина, добавившего, что такая работа в настоящее время идет.
Напомним, в апреле сообщалось, что до конца 2018 года в 7-й Новороссийской и 76-й псковской десантной дивизии появится по одному танковому батальону. На вооружение этих частей поступят модернизированные Т-72Б3. Со временем генералы обещают передать танки и в другие подразделения и соединения ВДВ.
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