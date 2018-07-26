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На «Армии-2018» впервые покажут конный котильон
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На «Армии-2018» впервые покажут ряд образцов оружия и конный котильон 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
На форуме "Армия-2018" покажут ходовые и огневые возможности вооружения, некоторые образцы будут представлены широкой публике в первый раз, сообщил в четверг врио начальника главного управления научно-исследовательской деятельности Минобороны России генерал-майор Роман Кордюков.
О каких именно новейших образцах идет речь, не уточняется.
"В ходе динамического показа будут продемонстрированы ходовые и огневые возможности образцов вооружения как из наличия Минобороны России, так и перспективные образцы вооружения и техники… Ряд образцов будет продемонстрирован впервые", — сказал генерал на брифинге для иностранных военных атташе.
Как отметил Кордюков, запланированы показательные выступления авиационных пилотажных групп Воздушно-космических сил и подразделений Воздушно-десантных войск. Впервые в показе спланировано участие конного котильона и пилотажной группы "Каскад" полиции Москвы.
"Кроме того, планируется участие в показательных выступлениях пилотажной группы (The August 1st) Военно-воздушных сил Народно-освободительной Армии Китая", — добавил Кордюков.
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