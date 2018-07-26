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Обновленный «Спрут» решит одну из главных проблем ВДВ
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Обновленный «Спрут» решит одну из главных проблем ВДВ 

Российская Газета 28 минут назад
Фото: РИА Новости
К такому выводу пришел эксперт американского издания The National Interest Майкл Пек, проанализировавший характеристики "Спрута". По его словам, несмотря на официальное наименование, бронемашина все же больше походит на легкий танк. При этом Россия, признает автор статьи, фактически единственная в мире держава, которая планомерно разрабатывает боевую технику, пригодную для десантирования с воздуха (достаточно вспомнить недавно принятую на вооружение БМД-4).
Основной проблемой десантных операций является уязвимость личного состава перед тяжелым вооружением противника. Это показал опыт еще Голландской операции союзников 1944 года, когда англо-американские силы высадили в тылу немцев почти 35 тысяч солдат и офицеров, а также сотни артиллерийских орудий и транспортных средств. Задачей десанта был захват и удержание нескольких ключевых мостов до прихода основных сил, однако большая часть целей достигнута не была: легковооруженные десантники не смогли долго противостоять танковым соединениям немцев.
"Спрут-СДМ-1", который скоро поступит на государственные испытания, должен нивелировать эту проблему, в основном за счет огневой мощи. Напомним, вес боевой машины — 18 тонн, она вооружена 125-миллиметровым орудием, способным остановить большинство современных танков, а также 7,62-миллиметровым пулеметом. Помимо этого имеется дистанционно-управляемая пулеметная установка, новая ходовая часть, 500-сильный двигатель — такой же, как у БМД-4М. Прицельный комплекс благодаря тепловизионным каналам позволяет поражать цели ночью, в том числе и управляемыми ракетами на дистанции в 5000 метров. Истребитель танков способен развивать по шоссе максимальную скорость до 70 километров в час, на плаву — 7. Запас хода — 500 километров. Экипаж машины — три человека.
Американский эксперт отмечает, что главным недостатком "Спрута" является легкая броня, что является вынужденным компромиссом в пользу небольшого веса и серьезной огневой мощи.
— Даже с переносными противотанковыми ракетами парашютисты остаются легковооруженными солдатами, передвигающимися пешком. "Спрут" дает какую-никакую защиту своей броней, а с другой стороны — огневую мощь, — резюмировал Майкл Пек.
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