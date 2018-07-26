Обновленный «Спрут» решит одну из главных проблем ВДВ

К такому выводу пришел эксперт американского издания The National Interest Майкл Пек , проанализировавший характеристики "Спрута". По его словам, несмотря на официальное наименование, бронемашина все же больше походит на легкий танк. При этом Россия , признает автор статьи, фактически единственная в мире держава, которая планомерно разрабатывает боевую технику, пригодную для десантирования с воздуха (достаточно вспомнить недавно принятую на вооружение БМД-4).

Основной проблемой десантных операций является уязвимость личного состава перед тяжелым вооружением противника. Это показал опыт еще Голландской операции союзников 1944 года, когда англо-американские силы высадили в тылу немцев почти 35 тысяч солдат и офицеров, а также сотни артиллерийских орудий и транспортных средств. Задачей десанта был захват и удержание нескольких ключевых мостов до прихода основных сил, однако большая часть целей достигнута не была: легковооруженные десантники не смогли долго противостоять танковым соединениям немцев.

"Спрут-СДМ-1", который скоро поступит на государственные испытания, должен нивелировать эту проблему, в основном за счет огневой мощи. Напомним, вес боевой машины — 18 тонн, она вооружена 125-миллиметровым орудием, способным остановить большинство современных танков, а также 7,62-миллиметровым пулеметом. Помимо этого имеется дистанционно-управляемая пулеметная установка, новая ходовая часть, 500-сильный двигатель — такой же, как у БМД-4М. Прицельный комплекс благодаря тепловизионным каналам позволяет поражать цели ночью, в том числе и управляемыми ракетами на дистанции в 5000 метров. Истребитель танков способен развивать по шоссе максимальную скорость до 70 километров в час, на плаву — 7. Запас хода — 500 километров. Экипаж машины — три человека.

Американский эксперт отмечает, что главным недостатком "Спрута" является легкая броня, что является вынужденным компромиссом в пользу небольшого веса и серьезной огневой мощи.