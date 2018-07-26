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Регионы получат военное имущество
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Регионы смогут получить в собственность военное имущество 

Парламентская газета 36 минут назад
Фото: Парламентская газета
Высвобождаемое военное имущество может быть передано в собственность муниципалитетов, регионов и городов федерального значения. Соответствующий закон Госдума приняла в третьем чтении.
Авторами инициативы выступили член Совфеда Виктор Озеров и депутат Госдумы Мартин Шаккум.
Согласно документу, военное недвижимое имущество может быть передано в собственность муниципалитетов и регионов, а также городов федерального значения: Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. В этом случае военная недвижимость может быть отдана вместе с землей, на которой она расположена.
Также при безвозмездной передаче жилых помещений в многоквартирных домах Минобороны России, которые были признаны аварийными, их жильцы будут выселены.
Кроме того, предусматривается предоставление из федерального бюджета межбюджетных трансфертов на содержание этого военного имущества.
«Минимальный объём таких трансфертов должен быть не ниже сумм, выделенных на эти цели из федерального бюджета и предусмотренных на плановый период в финансовом году, в котором осуществлена передача военного имущества», — отметил глава Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, представляя инициативу на пленарном заседании.
По его словам, конкретный объём трансфертов будет определять закон о федеральном бюджете, а правила их предоставления — кабинет министров.
«Частичное бюджетное финансирование содержания переданного военного имущества на первых порах после его передачи имеет принципиальное значение», — уверен депутат.
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