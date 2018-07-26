Украина испытала снаряды для «Гиацинта»

Порошенко рассказал об испытании снарядов для системы «Гиацинт»

"Крупнокалиберные снаряды для артиллерийской системы "Гиацинт", которые разработал и производит государственный концерн "Укроборонпром", успешно прошли один из этапов испытаний. Стрельбы на полигоне Черниговской области проводили украинские артиллеристы, а их результат оценивался комиссией министерства обороны Украины", — написал Порошенко в четверг на своей странице в Facebook.

По его словам, во время были использованы боевые осколочно-фугасные снаряды, а для оценки баллистических характеристик снарядов был задействован передовой баллистический радар производства одной из стран-членов НАТО

Порошенко сообщил, что снаряды будут использоваться для стрельбы с одной из самых дальнобойных артиллерийских систем — "Гиацинт", которая имеет большую точность и дальностью стрельбы до 30 километров.