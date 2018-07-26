Сердюков оценил действия военных РФ в Сирии

Бывший глава Минобороны , индустриальный директор авиационного кластера «Ростеха» Анатолий Сердюков похвалил российскую операцию в Сирии , отметив, что столь «масштабных испытаний в реальных условиях никогда не было». Об этом сообщает РБК.

Сердюков отметил, что у армии появилась новая техника, которую можно перебрасывать и с ее помощью «эффективно управлять» войсками на огромных расстояниях.

«Еще 10–15 лет назад такого и в хорошем сне нельзя было представить», — подчеркнул бывший министр обороны.

В тоже время он заявил, что у операции есть «минусы». По его мнению, через Сирию пропускают «очень большое количество людей и техники», поэтому в таких условиях непросто добиться «слаженности между подразделениями».