Сердюков оценил действия военных РФ в Сирии 

Бывший глава Минобороны, индустриальный директор авиационного кластера «Ростеха» Анатолий Сердюков похвалил российскую операцию в Сирии, отметив, что столь «масштабных испытаний в реальных условиях никогда не было». Об этом сообщает РБК.
Сердюков отметил, что у армии появилась новая техника, которую можно перебрасывать и с ее помощью «эффективно управлять» войсками на огромных расстояниях.
«Еще 10–15 лет назад такого и в хорошем сне нельзя было представить», — подчеркнул бывший министр обороны.
В тоже время он заявил, что у операции есть «минусы». По его мнению, через Сирию пропускают «очень большое количество людей и техники», поэтому в таких условиях непросто добиться «слаженности между подразделениями».
Сердюков оставил пост министра обороны в 2012 году на фоне коррупционного скандала, связанного с распродажей имущества ведомства. Сердюков проходил свидетелем по делу «Оборонсервиса», главной фигуранткой которого была экс-глава департамента имущественных отношений Минобороны Евгения Васильева.