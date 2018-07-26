«С-400» на Камчатке поразили сложную воздушную цель

Радиолокационные станции сначала обнаружили ракету-мишень и взяли ее на сопровождение, после чего по цели одновременно произвели стрельбу с нескольких позиций.

ЗРК С-400 во время плановых учений на Камчатке успешно выполнили пуски зенитных ракет по сложной скоростной воздушной цели. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, во время маневров радиолокационные станции сначала обнаружили ракету-мишень и взяли ее на сопровождение, после чего по цели одновременно произвели стрельбу с нескольких позиций.

«По данным объективного контроля, мишень успешно поражена», — констатировали в Минобороны.

В ведомстве добавили, что во время учений были также задействованы истребители МиГ-31, вертолеты Ми-8 и беспилотные летательные аппараты.