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На сайте Минобороны создан интерактивный раздел
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На сайте Минобороны создан интерактивный раздел 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Минобороны РФ
Он приурочен ко Дню ВМФ и посвящен Главному военно-морскому параду.
Историко-познавательный интерактивный раздел в преддверии Дня Военно-Морского Флота, посвященный Главному военно-морскому параду, запущен на официальном сайте Минобороны России, сообщает пресс-служба военного ведомства.
«В преддверии Дня Военно-Морского Флота Минобороны на официальном сайте запущен историко-познавательный интерактивный раздел, посвящённый Главному военно-морскому параду», — говорится в сообщении.
Посетители раздела смогут ознакомиться с замыслом проведения и особенностями Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге и Кронштадте, основными тактико-техническими характеристиками его участников — боевых кораблей. Пользователям также доступны схемы кораблей, которые будут участвовать в морских праздниках в честь Дня ВМФ на главных базах Военно-Морского Флота — в Астрахани, Балтийске, Владивостоке, Севастополе и Новороссийске.
Раздел также содержит историко-познавательную часть, посвященную 100-летию создания Красного рабоче-крестьянского флота.
Главный военно-морской парад пройдет в День ВМФ 29 июля в Санкт-Петербурге.
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