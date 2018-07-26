На сайте Минобороны создан интерактивный раздел

Он приурочен ко Дню ВМФ и посвящен Главному военно-морскому параду.

Историко-познавательный интерактивный раздел в преддверии Дня Военно-Морского Флота, посвященный Главному военно-морскому параду, запущен на официальном сайте Минобороны России, сообщает пресс-служба военного ведомства

«В преддверии Дня Военно-Морского Флота Минобороны на официальном сайте запущен историко-познавательный интерактивный раздел, посвящённый Главному военно-морскому параду», — говорится в сообщении.

Балтийске, Владивостоке, Севастополе и Новороссийске. Посетители раздела смогут ознакомиться с замыслом проведения и особенностями Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге Кронштадте , основными тактико-техническими характеристиками его участников — боевых кораблей. Пользователям также доступны схемы кораблей, которые будут участвовать в морских праздниках в честь Дня ВМФ на главных базах Военно-Морского Флота — в Астрахани

Раздел также содержит историко-познавательную часть, посвященную 100-летию создания Красного рабоче-крестьянского флота.

Главный военно-морской парад пройдет в День ВМФ 29 июля в Санкт-Петербурге.