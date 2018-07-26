Россия передала Китаю С-400

Система ПВО С-400 «Триумф» стала китайской

Китай завершил приемку первого полкового комплекта зенитных систем С-400 "Триумф".

— Акт приемки полкового комплекта С-400, доставленного в Китай из России морским транспортом, подписан. С момента подписания документа поставленные системы стали собственностью КНР, — рассказал ТАСС военно-дипломатический источник.

Китай стал первым иностранным заказчиком "Триумфов" — контракт на поставку двух полковых комплектов С-400 был подписан в 2015 году, в мае 2018-го два морских транспорта с пусковыми установками, радарами и энергетическими установками, мобильным командным пунктом и другой техникой пришли в китайский порт.

Третий транспорт, перевозивший вспомогательное оборудование для систем ПВО, попал в шторм в проливе Ла-Манш. Груз пострадал и судно было был вынужден вернуться в Россию для оценки ущерба. Это имущество было передано КНР позже.