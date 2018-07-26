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Россия передала Китаю С-400
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Система ПВО С-400 «Триумф» стала китайской 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Китай завершил приемку первого полкового комплекта зенитных систем С-400 "Триумф".
— Акт приемки полкового комплекта С-400, доставленного в Китай из России морским транспортом, подписан. С момента подписания документа поставленные системы стали собственностью КНР, — рассказал ТАСС военно-дипломатический источник.
В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству не стали комментировать эту информацию.
Китай стал первым иностранным заказчиком "Триумфов" — контракт на поставку двух полковых комплектов С-400 был подписан в 2015 году, в мае 2018-го два морских транспорта с пусковыми установками, радарами и энергетическими установками, мобильным командным пунктом и другой техникой пришли в китайский порт.
Третий транспорт, перевозивший вспомогательное оборудование для систем ПВО, попал в шторм в проливе Ла-Манш. Груз пострадал и судно было был вынужден вернуться в Россию для оценки ущерба. Это имущество было передано КНР позже.
Комплекс ПВО-ПРО С-400 "Триумф" предназначен для перехвата любых воздушных целей в радиусе 400 километров. С подключением дополнительных модулей дальность его действия возрастает до 600 километров. В Китае "Триумф" признан лучшей системой ПВО в мире. Следом за Поднебесной С-400 заказали Турция и Индия.
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