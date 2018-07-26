Военные кафедры ждут изменения

Военные кафедры преобразуют в военные учебные центры

Кафедры военной подготовки могут преобразовать в военные учебные центры (ВУЦ). Они будут осуществлять три программы военного обучения: подготовка офицеров запаса, кадровых офицеров, солдат и сержантов запаса.

Законопроектом предлагается оптимизировать организацию военной подготовки студентов в вузах, где зачастую функционируют военные кафедры, то есть факультеты военного обучения и учебно-военные центры, выполняющие, по сути, одни задачи.

В пояснительной записке подчеркивается, что, если новелла будет принята палатой, то обучающиеся в государственных вузах будут иметь возможность заключить договор с Минобороны России об обучении в военном учебном центре для прохождения военной службы по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению офицерами, и о дальнейшем прохождении военной службы по контракту.

Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть в третьем чтении на заседании 26 июля.