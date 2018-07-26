В России появятся военные учебные центры

В российских вузах появятся военные учебные центры (ВУЦ). Соответствующий закон Госдума приняла в третьем, окончательном чтении. Автором инициативы выступило Правительство России

Согласно документу, студенты государственных вузов будут заключать договор с Минобороны России об обучении в ВУЦ. Речь идёт о прохождении службы по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению офицерами и о её продлении.

Сегодня в 87 отечественных вузах есть структуры военной подготовки. В 34 учебных центрах готовят офицеров для службы по контракту по 72 военно-учётным специальностям. Кроме того, 83 военные кафедры проводят подготовку офицеров запаса по 150 специальностям, а также сержантов запаса по 90 специальностям.

Зампред Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин , представляя закон, отметил, что реформа увеличит объём военной подготовки и не сократит преподавательский состав.