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В России появятся военные учебные центры
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В России появятся военные учебные центры 

Парламентская газета 32 минуты назад
Фото: С САЙТА МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ
В российских вузах появятся военные учебные центры (ВУЦ). Соответствующий закон Госдума приняла в третьем, окончательном чтении. Автором инициативы выступило Правительство России.
Согласно документу, студенты государственных вузов будут заключать договор с Минобороны России об обучении в ВУЦ. Речь идёт о прохождении службы по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению офицерами и о её продлении.
Сегодня в 87 отечественных вузах есть структуры военной подготовки. В 34 учебных центрах готовят офицеров для службы по контракту по 72 военно-учётным специальностям. Кроме того, 83 военные кафедры проводят подготовку офицеров запаса по 150 специальностям, а также сержантов запаса по 90 специальностям.
Зампред Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, представляя закон, отметил, что реформа увеличит объём военной подготовки и не сократит преподавательский состав.
«Планируется, что ВУЦ будет проводиться в рамках существующего кадрового заказа. Это предусматривает рост общего числа граждан, которые привлекаются к военной подготовке», — сказал он.
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