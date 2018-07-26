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Российские военные поблагодарили Израиль за удар в Сирии
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Российские военные поблагодарили Израиль за удар по ИГ в Сирии 

BFM.RU 1 час назад
Фото: Reuters
Министерство обороны России выразило благодарность Силам обороны Израиля за авиационно-артиллерийский удар по позициям боевиков в Сирии, передает РИА Новости. В ведомстве заявили, что уничтоженные боевики относились к запрещенной в России группировке «Исламское государство».
Российское военное ведомство прокомментировало обмен ударами, произошедший в районе сирийско-израильской границы вечером 25 июля. Как полагают военные, боевики пытались спровоцировать армию Израиля на нанесение ударов по сирийским правительственным силам.
Российские военные подтвердили, что удар Израиля оказался эффективным и поразил назначенные цели.
«Точным ответным ударом авиации и артиллерии армии обороны Израиля все террористы ИГИЛ и ракетные установки были оперативно уничтожены», — говорится в заявлении.
В заявлении Минобороны РФ говорится о выраженной израильским военным благодарности.
«Командование российской группировки войск в Сирии по установленным каналам связи выразило благодарность руководству армии обороны Израиля за уничтожение боевиков и предотвращение крупной провокации террористов», — сообщили в ведомстве.
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