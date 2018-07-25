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«Адмирала Кузнецова» разворотят
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"Проклятие" России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня

«Адмирала Кузнецова» разворотят 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Для выгрузки старого оборудования придется «разворотить» практически половину единственного российского авианосца «Адмирал Кузнецов», заявил ТАСС генеральный директор судоремонтного центра «Звездочка» Сергей Маричев.
«Работы на энергоустановке корабля очень непростые, так как они связаны с демонтажем, выгрузкой и погрузкой крупногабаритного, тяжелого и сложного оборудования, построением технологических схем работы на корабле», — сказал топ-менеджер.
По словам Маричева, «разворотить» придется «по науке». «Работа будет производиться на плаву. Для выгрузки старого оборудования потребуется установить на взлетной палубе кран достаточно большой грузоподъемности — это дополнительная нагрузка на корпусные конструкции, в которых будут сделаны технологические вырезы», — сказал гендиректор «Звездочки».
Маричев отметил, что основные работы придутся на главную энергетическую установку, в частности, линии вала, котлы, главные турбозубчатые агрегаты и турбогенераторные установки, а также ремонт основных общекорабельных систем, трубопроводов и арматуры.
В июле в сети появились снимки выгруженного парового котла КВГ-4 «Адмирала Кузнецова», который в настоящее время обслуживается мурманским заводом «Звездочка».
Сейчас единственный российский авианосец находится на ремонте. Корабль должен получить новое энергетическое оборудование и вооружение. Соответствующие работы планируется завершить в 2021 году.
Из семи авианесущих противолодочных крейсеров проекта 1143 «Кречет», созданных в СССР, к настоящему времени в боевом состоянии осталось лишь три. «Киев» и «Минск» проданы Китаю, где превратились в развлекательные центры. «Новороссийск» распилен на металлолом в Южной Корее. «Ульяновск» разобран еще на стапеле. «Адмирал Горшков» продан Индии, где модернизируется в Vikramaditya — будущий флагман ВМС страны. «Варяг» продан Китаю, где после переоборудования получил название Liaoning. У России остался только «Адмирал Кузнецов».
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