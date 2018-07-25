Ещё
Сирийская армия отбила у боевиков ИГ поселения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Источник: сирийская армия отбила у боевиков ИГ* поселения в Эс-Сувейде 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сирийская армия восстановила контроль над тремя поселениями в провинции Эс-Сувейда, которые атаковали боевики террористической группировки "Исламское государство"* в среду утром, сообщил РИА Новости сирийский военно-полевой источник.
"Армия вошла в деревни Дума и Араджа, ликвидировав большое количество боевиков ИГ*, и восстановила над деревнями контроль. Вдобавок к этому армия совместно с местными жителями отбила у боевиков район Тель-Басир на востоке провинции Эс-Сувейда", — рассказал собеседник агентства.
По словам источника, в деревне Аль-Шабки на востоке Эс-Сувейды армия вместе с местными жителями окружила отряд террористов.
В то же время ополчение в поселении Рами вступило в бой с ИГ* и не дало террористам войти в населенный пункт.
В среду утром несколько террористов-смертников совершили теракт в городе Эс-Сувейда. Один из смертников привел в действие взрывное устройство на овощном рынке города, еще одного поймал местный житель, однако боевик подорвал себя. Всего в результате терактов погибли 50 человек, 78 получили ранения. Отряды ИГ* также напали на ряд деревень на востоке провинции Эс-Сувейда, однако получили отпор от армии и местных жителей.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Последние новости
Набравший 400 баллов по ЕГЭ, получил еще 100 на экзамене в МГУ "Бессмертный русский": американцев поразило видео с трюком сталевара В Индонезии родился ребенок с двумя лицами
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия пригрозила Грузии силой225
Крымский мост начал отделяться от Крыма550
В смертельном пожаре в Греции нашли «российский» след74
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку351
Заявление Лолиты грозит международным скандалом275
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
01:28
Вице-премьер рассказал о «проклятии» России
Экономика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
06:13
Россия пригрозила Грузии силой
Армия Кавказ
00:10
Британский гвардеец грубо обошелся с туристкой
Происшествия
03:57
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку
Личный счет
01:43
Увлекшуюся критикой Трампа гостью вывели из эфира
В мире
03:26
Украинский боксер на «Хаммере» насмерть сбил россиянку
Происшествия
30:01
Альтернатива G7: что произойдет на саммите БРИКС
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение