Россия пригрозила Грузии силой

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Россия ответит на появление сил НАТО на границе с Грузией, заявил Косачев 

РИА Новости 1 час назад
В случае вступления Грузии в НАТО и размещения сил альянса в непосредственной близости от российских границ будет встречное военное планирование со стороны РФ, заявил в среду глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.
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При возможном вступлении Грузии в альянс "нормализация взаимоотношений Тбилиси с Южной Осетией и Абзахией, с Россией ушла бы совершенно в нереальные перспективы", сказал Косачев на встрече с журналистами двух республик.
Он подчеркнул, что на Грузию распространялись бы программы военного планирования НАТО, размещения новых видов вооружения и подразделений альянса.
"Все это будет создавать дополнительные линии напряженности на Южном Кавказе и будет означать встречное военное планирование со стороны России", — подчеркнул он.
"В случае появления новых военных систем (НАТО. — Прим. ред.) в непосредственной близости от границ РФ будут приняты все необходимые меры в полном объеме для обеспечения безопасности России и ее союзников", — сказал сенатор.
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