Россия пригрозила Грузии силой

Россия ответит на появление сил НАТО на границе с Грузией, заявил Косачев

При возможном вступлении Грузии в альянс "нормализация взаимоотношений Тбилиси Южной Осетией и Абзахией, с Россией ушла бы совершенно в нереальные перспективы", сказал Косачев на встрече с журналистами двух республик.

Он подчеркнул, что на Грузию распространялись бы программы военного планирования НАТО, размещения новых видов вооружения и подразделений альянса.

"Все это будет создавать дополнительные линии напряженности на Южном Кавказе и будет означать встречное военное планирование со стороны России", — подчеркнул он.

"В случае появления новых военных систем (НАТО. — Прим. ред.) в непосредственной близости от границ РФ будут приняты все необходимые меры в полном объеме для обеспечения безопасности России и ее союзников", — сказал сенатор.