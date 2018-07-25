Times: Британия приостановила разработку нового фрегата из-за недостатка финансирования

ТАСС , 25 июля. Британское министерство обороны объявило о приостановке разработки нового фрегата проекта 31е (Type 31е frigate), который должен был поступить на вооружение королевских ВМС уже в 2023 году. Как в среду сообщает газета The Times со ссылкой на свои источники в кораблестроительной отрасли, причиной временного прекращения стал недостаток финансирования.

"Инсайдеры в кораблестроительной отрасли сообщают, что неспособность Гэвина Уильямсона (британский министр обороны — прим. ТАСС) обеспечить достаточное финансирование для вооруженных сил поставила под угрозу многие контракты на приобретение нового оборудования", — отмечает газета.

По данным издания, подобная ситуация станет серьезным ударом для британских ВМС из-за того, что их строй через 5 лет начнут покидать устаревающие фрегаты проекта 23 (Type 23 frigate), заменой которым и должен был стать новый фрегат. Это, в свою очередь, приведет к уменьшению общего количества кораблей, стоящих на вооружении страны.

Как сообщает газета, разработка нового фрегата должна была обойтись Великобритании в £1,25 млрд (около $1,6 млрд).