Times: Британия приостановила разработку нового фрегата из-за недостатка финансирования 

ТАСС, 25 июля. Британское министерство обороны объявило о приостановке разработки нового фрегата проекта 31е (Type 31е frigate), который должен был поступить на вооружение королевских ВМС уже в 2023 году. Как в среду сообщает газета The Times со ссылкой на свои источники в кораблестроительной отрасли, причиной временного прекращения стал недостаток финансирования.
"Инсайдеры в кораблестроительной отрасли сообщают, что неспособность Гэвина Уильямсона (британский министр обороны — прим. ТАСС) обеспечить достаточное финансирование для вооруженных сил поставила под угрозу многие контракты на приобретение нового оборудования", — отмечает газета.
По данным издания, подобная ситуация станет серьезным ударом для британских ВМС из-за того, что их строй через 5 лет начнут покидать устаревающие фрегаты проекта 23 (Type 23 frigate), заменой которым и должен был стать новый фрегат. Это, в свою очередь, приведет к уменьшению общего количества кораблей, стоящих на вооружении страны.
Как сообщает газета, разработка нового фрегата должна была обойтись Великобритании в £1,25 млрд (около $1,6 млрд).
В 2016-2017 финансовом году (начинается в апреле) в Соединенном Королевстве на нужды вооруженных сил было израсходовано £35,3 млрд ($47 млрд долларов), или 2% ВВП в соответствии с требованиями Североатлантического альянса. Согласно докладу комитета Палаты общин британского парламента по обороне, опубликованному в прошлом месяце, для того, чтобы сохранять влияние и пользоваться авторитетом в Вашингтоне и у других союзников по НАТО, Великобритания должна увеличить ежегодные расходы на оборону до 3% ВВП, или до £60 млрд (почти $80 млрд).