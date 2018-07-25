Военный эксперт: Украинской армия по стандартам НАТО — это сказки президента для электората

Об этом заявил в интервью каналу NewsOne военный эксперт Олег Жданов , комментируя сообщение Министерства Обороны о масштабных хищениях дизельного топлива на военном складе в Одессе, где была выявлена недостача дизеля различных марок общим объемом в 204 тонны.

«Предварительная оценка общей суммы убытков для государства составляет более 6,4 миллионов гривен», — сообщил начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ, полковник Дмитрий Марченко информационному агентству РБК-Украина.

По мнению военного эксперта, взрывы на учебных полигонах, пожары на складах оружия — это все звенья одной цепи сокрытия воровства и коррупции в армии и полный непрофессионализм высшего состава военного ведомства.

«Я сильно сомневаюсь, что дело дойдет до суда, и будут названы фамилии виновников. Потому что у нас в государстве сложилась система круговой поруки. Понятно, что ребята крали не только для себя и не сами придумали эти схемы воровства топлива», — сказал эксперт.

По его мнению, как и в прошлые аналогичные случаи, дело будет засекречено и результаты его расследования скрыты от общественности. Для этого специально созданы все условия. Военная прокуратура и военные суды были расформированы. Судам общей юрисдикции сложно будет вести данные процессы, потому что тендеры закупок для обороны засекречены.

«Все это сделано преднамеренно, чтобы усложнить оперативное расследование краж. Хотя не понятно, какое отношение закупка топлива имеет к государственной тайне. Однако в нынешней ситуации правительство только увеличивает гриф секретности», — сказал Жданов.

По словам специалиста, нужно полностью менять систему вооруженных сил и все приводить к европейским стандартам.

«Несмотря на то, что высшие чиновники государства заявляют о приближении того момента когда украинские вооруженные силы полностью будут соответствовать натовским стандартам, их заявления это сказки для электората», — заявил военный эксперт.

В качестве примера эксперт напомнил о трагическом случае взрыва миномета на учебном военном полигоне.

«Посмотрите на количество жертв при взрыве миномета. Это яркое свидетельство полного отсутствия подготовки личного состава», — резюмировал Жданов.

Напомним, что это не первый скандал причастности высших должностных чинов армии к хищениям. Вспомним октябрь 2017 года, когда президент Петр Порошенко заявил, что будет рубить руки тем кто крадет в армии.

«Армия является предметом моей персональной заботы», — подчеркивает президент.