Второго шанса не будет: напутствие перед АрМИ-2018

Второго шанса не будет: главком Сухопутных войск дал напутствие перед АрМИ-2018

Российские военнослужащие могут принимать участие в Играх только один раз, поэтому для них особо важно запомнить это событие на всю жизнь, подчеркнул Олег Салюков

Главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ генерал-полковник Олег Салюков пожелал участвующим в Армейских международный играх командам честной борьбы и успехов.

Он отметил, что российские военнослужащие, по приказу Минобороны , могут принимать участие в Играх только один раз, поэтому для них особо важно запомнить это событие на всю жизнь.

«Я бы хотел пожелать участникам этого грандиозного события, чтобы оно им запомнилось на всю жизнь, потому что, это касается наших ребят, у них второго такого шанса уже не будет.

Общаясь с ними я говорил, что они уже добились большого результата, выиграли среди наших представителей. Я хочу им пожелать честной хорошей борьбы, успехов, чтобы они достойно выступили и, по окончании этого мероприятия, мы их поздравили еще и пожелали успехов в службе дальнейшей», — заявил Салюков в эксклюзивном интервью «Звезде».

По словам главкома, во время АрМИ представитель разных стран имеют возможность наладить контакты и обменяться опытом. Он рассказал, что не на последнем месте стоит вопрос взаимовыручки и что каждый год команды приходят на помощь друг другу.

«Смотришь, как общаются, радуешься, что у нас такие конкурсы есть. По итогам прошлых соревнований очень много дружественных связей, они переписываются. Если кто увольняется, то в гости приезжают. Эти моменты мы только приветствуем», — подчеркнул генерал-полковник.

Ранее, главком Сухопутных войск перечислил главных конкурентов России в «Танковом биатлоне».