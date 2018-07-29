На Камчатке прошел парад кораблей ко Дню ВМФ России

Всего в параде и военно-спортивном празднике посвященном Дню ВМФ приняли участие около 1000 военнослужащих и более 20 кораблей и судов Войск и Сил на северо-востоке России

Сегодня на Камчатке в акватории Авачинской бухты прошел морской парад и военно-спортивный праздник ко Дню Военно-Морского Флота России.

На парадных бочках были выстроены корабли и суда группировки Войск и сил на Северо-востоке России, береговой охраны Пограничного управления ФСБ России по Восточному арктическому району: малый противолодочный корабль МПК-107, морской тральщик МТ-265, кабельное судно «Бирюса», ледокол «Иван Сусанин», судно связи СС «Георгий Козьмин», пограничные сторожевые корабли «Орёл» и «Нева». Впервые в праздновании Дня ВМФ на Камчатке приняла участие атомная подводная лодка «Кузбасс».

В центре краевой столицы состоялось торжественное шествие парадных расчетов воинских частей Петропавловска-Камчатского гарнизона, показательного выступления подразделений морской пехоты, плац-парад сводного военного оркестра.

Всего в параде и военно-спортивном празднике посвященном Дню ВМФ приняли участие около 1000 военнослужащих и более 20 кораблей и судов Войск и Сил на северо-востоке России.

Для гостей праздника была организована работа полевых кухонь, функционировали выставки вооружения и военной техники, прошел концерт с участием краевых и городских коллективов.