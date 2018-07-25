Пентагон выделил средства на Javelin для Украины

Министерство обороны США выделило $307,5 млн на производство переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin для Украины, Литвы, Эстонии Турции, Австралии и Тайваня. Об этом сообщается на сайте Пентагона в разделе контрактов.
Средства выделены консорциуму компаний Raytheon и Lockheed Martin.
Отмечается, что работы по производству комплексов будут проводиться в штате Аризона.
Как предполагается, работы завершатся 31 августа 2021 года.
В июне в Госдепе США заявили, что Вашингтон наращивает поставки вооружения Грузии и Украине.