Американца арестовали в Сирии за поддержку ИГ

Захваченного в Сирии американца обвинили в поддержке ИГ*

Ибрагим Иззи Мусаибли, гражданин США по рождению, обвиняется по статье "материальная поддержка террористической организации". По данным следствия, он сотрудничал с ИГ* с 2015 года до июня текущего года.

Обвинения будут зачитаны в суде в среду.