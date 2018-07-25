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Американца арестовали в Сирии за поддержку ИГ
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Захваченного в Сирии американца обвинили в поддержке ИГ* 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: © AFP 2018 / Louai Beshara
Захваченный союзным США ополчением в Сирии американец обвинен в поддержке террористической группировки "Исламское государство"*, сообщило во вторник министерство юстиции США.
Ибрагим Иззи Мусаибли, гражданин США по рождению, обвиняется по статье "материальная поддержка террористической организации". По данным следствия, он сотрудничал с ИГ* с 2015 года до июня текущего года.
Обвинения будут зачитаны в суде в среду.
Другой американский гражданин Али Салех признал себя виновным во вторник по двум пунктам обвинения в материальной поддержке ИГ*. Салех пытался поехать на Ближний Восток, чтобы стать боевиком ИГ*, он также перевозил взрывчатые вещества и выкладывал в сеть инструкции по сборке самодельных бомб.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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