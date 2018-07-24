Американские «Черные ястребы» получат «футуристическую» кабину

США занимаются модернизацией вертолета Black Hawk («Черный ястреб»), машины будут обновлены до версии UH-60V за счет оснащения футуристической кабиной с новой цифровой авионикой, сообщают СМИ.

Пилоты получат «сверхвысокие возможности» управления в новой кабине в сочетании с мощью классического военного вертолета, пишет Fox News

Аналоговые приборы в кабине вертолета заменят цифровыми электронными дисплеями.

Модернизации подлежат вертолеты UH-60L, которые оснастят современными кабинами. После этого они получат обозначение UH-60V. Пилоты получат за счет модернизации более современные возможности и преимущества в бою. В частности, улучшится их ситуационная осведомленность и безопасность полетов.

Впервые вертолет UH-60V Black Hawk с новой футуристической цифровой кабиной был испытан еще в январе 2017 года.

Цифровые кабины получат такие функции, как цифровая карта, четыре многофункциональных дисплея и грозоотметчик (прибор для регистрации гроз). Также в кабине встроена навигационная система GPS/inertial (EGI), четырехосевой полнофункциональный полетный директор (пилотажный прибор) и система передачи военной информации JVMF.

Первые вертолеты UH-60V Black Hawk введут в войска в следующем году. Модернизация кабины должна продлить жизнь «Черных ястребов», пишет Fox News.

Отметим, что в последнее время участились авиапроисшествия с американскими военными вертолетами.