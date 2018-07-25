США готовы заключить новую ядерную сделку с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов заключить "настоящую сделку" с властями Ирана в ядерной сфере, которая будет отличаться от "предыдущей провальной".
"Мы готовы заключить настоящую сделку, а не заключенную прошлой администрацией провальную сделку, которая была катастрофой", — сказал американский лидер, выступая во вторник в Канзас-Сити (штат Миссури) перед ветеранами американских военных операций за рубежом.
По словам Трампа, "Иран больше не является той страной, которой он был раньше".
В мае президент США объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий — сделки, которая ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. В начале июля директор отдела политического планирования Госдепартамента Брайан Хук объявил, что США намерены сократить "до нуля" нефтяные доходы Ирана с помощью энергетических санкций, которые, по его словам, будут возобновлены 4 ноября.