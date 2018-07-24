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Раскрыта ценность утечки о гиперзвуковых технологиях
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Раскрыта ценность утечки о российских гиперзвуковых технологиях 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Данные о российских гиперзвуковых технологиях, которые попали в руки иностранным спецслужбам, не окажут влияния на развитие таких технологий за рубежом, заявил РИА Новости военный эксперт Игорь Коротченко.
«Судя по обнародованной информации, в руки иностранных спецслужб могли попасть данные о прошедших испытаниях гиперзвуковых ракет и их результаты, но не более того. Разумеется, это наносит ущерб российским интересам, однако не способно привести к быстрому рывку в развитии гиперзвуковых технологий иностранных конкурентов, поскольку эти данные носили фрагментарный характер», — пояснил он.
Коротченко добавил, что в разработке и производстве гиперзвукового оружия участвуют десятки предприятий и сотни смежников, на каждом из которых принимаются меры контрразведывательного и режимного характера, что не позволяет иностранным разведкам получить критический объем секретной информации.
«Данные, которые могли утечь, не могут девальвировать наши возможности в сфере боевого гиперзвука. По результатам расследования в России будут сделаны необходимые выводы, чтобы выявить потенциально слабые места в мерах режимной защиты современных гиперзвуковых разработок», — заключил собеседник агентства.
20 июля в ЦНИИМаше, головном институте «Роскосмоса», прошли обыски в рамках дела о государственной измене. ФСБ считает, что из института утекали секретные данные о гиперзвуковых разработках. Обвинения предъявлены 74-летнему ученому Виктору Кудрявцеву, который, по мнению следствия, передал информацию одной из стран НАТО.
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