Раскрыта ценность утечки о гиперзвуковых технологиях

Раскрыта ценность утечки о российских гиперзвуковых технологиях

Данные о российских гиперзвуковых технологиях, которые попали в руки иностранным спецслужбам, не окажут влияния на развитие таких технологий за рубежом, заявил РИА Новости военный эксперт Игорь Коротченко

«Судя по обнародованной информации, в руки иностранных спецслужб могли попасть данные о прошедших испытаниях гиперзвуковых ракет и их результаты, но не более того. Разумеется, это наносит ущерб российским интересам, однако не способно привести к быстрому рывку в развитии гиперзвуковых технологий иностранных конкурентов, поскольку эти данные носили фрагментарный характер», — пояснил он.

Коротченко добавил, что в разработке и производстве гиперзвукового оружия участвуют десятки предприятий и сотни смежников, на каждом из которых принимаются меры контрразведывательного и режимного характера, что не позволяет иностранным разведкам получить критический объем секретной информации.

«Данные, которые могли утечь, не могут девальвировать наши возможности в сфере боевого гиперзвука. По результатам расследования в России будут сделаны необходимые выводы, чтобы выявить потенциально слабые места в мерах режимной защиты современных гиперзвуковых разработок», — заключил собеседник агентства.