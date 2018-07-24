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США расширяют военную базу в Катаре
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В Катаре началось расширение крупнейшей на Ближнем Востоке военной базы США 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: AP Photo / U.S. Air Force/Staff Sgt. Corey Hook
Госминистр обороны Катара Халед бен Мухаммед аль-Аттыйя объявил о начале расширения расположенной на территории эмирата базы ВВС США Эль-Удейд, которая является крупнейшей военной базой США на Ближнем Востоке, сообщило во вторник Катарское агентство новостей QNA.
Церемония закладки первого камня дополнительных жилых и операционных корпусов прошла в присутствии командующего воздушными силами на базе Эль-Удейд бригадного генерала Джейсона Армагоста.
По информации агентства, расширение базы, которое проходит в рамках плана по укреплению стратегического военного сотрудничества между двумя странами, включает строительство новых жилых комплексов и служебных помещений для осуществления совместной деятельности и улучшения качества жизни дислоцированных на базе военных.
Как отметило агентство, в настоящее время Катар взаимодействует с США для определения "дорожной карты" двусторонних отношений, которая нацелена на включение базы Эль-Удейд в список постоянных военных баз США.
В настоящее время на базе ВВС США Эль-Удейд в Катаре дислоцированы более 10 тысяч американских военных, а также военные международной коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"*.
После начала дипломатического кризиса в отношениях между Катаром и соседними странами — Саудовской Аравией и ОАЭ — арабские СМИ писали о возможном переносе военной базы США в Катаре на территорию этих стран, но катарские власти опровергли эти сообщения, заявив, что Доха подписала соглашение с Вашингтоном о расширении базы Эль-Удейд.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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