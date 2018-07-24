США перебрасывают военную технику в Грузию 

С 1 по 15 августа пройдут военные учения Noble Partner 2018 с участием около 3000 военнослужащих из США, Великобритании, Франции, Германии, Польши, Литвы, Эстонии, Норвегии, Турции, Азербайджана, Армении, Грузии и Украины.
Вашингтон планирует направить в Грузию 1170 бойцов, а также пять танков «Абрамс», бронетранспортёры «Страйкер», боевые машины пехоты «Брэдли» и боевые вертолёты «Апач». Техника должна прибыть в морской порт Поти, а оттуда сухопутным маршрутом до военной базы в Вазиани, расположенной вблизи Тбилиси.
«В нынешнем году увеличено число стран и количество военнослужащих, которые примут участие в учениях. Это ещё раз подтверждает растущую поддержку Грузии со стороны США и других стран — членов НАТО и партнёров альянса», — заявил министр обороны Грузии Леван Изори.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите, прошедшем в Брюсселе в июле, заверил, что в перспективе Грузия сможет стать членом военно-политического блока.