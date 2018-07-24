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Минобороны РФ ответило американскому генералу
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Минобороны прокомментировало заявления американского генерала 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Минобороны РФ
В Минобороны России прокомментировали заявления Командующего силами США на Ближнем Востоке генерала Джозефа Вотела о невозможности взаимодействия с Россией по вопросу беженцев в Сирии.
«Своими заявлениями генерал Вотел не только дискредитировал официальную позицию своего верховного главнокомандующего, но и усугубил незаконность по международному праву и законодательству США военного присутствия американских военнослужащих в Сирии», — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
«Хотел бы напомнить генералу Вотелу, что официальным правовым «прикрытием» незаконного военного вмешательства США в сирийский конфликт всегда называлось спасение Сирии от террористов ИГИЛ и сирийского филиала Аль-Каеды, — группировки «Джабгат ан-Нусра» (запрещена в РФ). При этом до вступления в 2015 году России в борьбу с терроризмом в Сирии, из-за бездействия США и так называемой «международной коалиции», количество террористов и подконтрольной им территории только увеличивалось. За прошедшие три года сирийскими правительственными войсками при поддержке ВКС России освобождена от террористов практически вся территория страны. Сегодня первоочередной задачей сирийского народа является восстановление мирной жизни: работы муниципальных органов власти, больниц, школ, предприятий, рынков, ремонт и строительство жилья, возобновление сельскохозяйственного производства, а также возвращение беженцев из других стран и временно перемещенных лиц внутри Сирии. Для оказания помощи сирийским властям Россией создан и начал работу в Сирии Центр приема, распределения и размещения беженцев. Российской военно-транспортной авиацией организована доставка гумпомощи, предметов первой необходимости и лекарств из России, Армении, Франции и, в скором времени, от других стран. Не знать этих важнейших изменений обстановки в Сирии для командующего силами США на Ближнем Востоке просто невозможно. При этом никаких правовых оснований для дальнейшего проведения операций американскими военнослужащими в Сирии объективно больше не существует. В такой ситуации у американских сил остается только одна возможность задержаться в Сирии, — подключиться во взаимодействии с Россией и законным руководством страны к процессу оказания помощи, возвращению беженцев и временно перемещенных лиц в свои дома. Если нынешний командующий силами США на Ближнем Востоке не видит для такого взаимодействия возможностей, то лучшим выходом будет не мешать мирному процессу и приступить к ускоренному выводу военнослужащих США с территории Сирии», — сказал Конашенков.
Ранее Командующий силами США на Ближнем Востоке генерал Джозеф Вотел сообщил в интервью американскому телеканалу АВС о якобы невозможности взаимодействия с Россией по возвращению беженцев в Сирию из-за ее «продолжительной поддержки президента Асада».
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