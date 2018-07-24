Минобороны РФ ответило американскому генералу

ТК «Звезда»: последние новости

Группа кораблей НАТО зашла в порт Одессы

Шойгу: НАТО пытается помешать РФ стать его геополитическим конкурентом

Спецназ ЦВО при поддержке вертолетов задержал автомобиль условных террористов в ходе тренировки под Новосибирском