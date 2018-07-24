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В НАТО из-за России взялись за дороги
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В НАТО из-за России взялись за дороги 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Российская угроза приводит к необходимости строительства в Восточной Европе новых дорог, которые бы обеспечили оперативную транспортировку военной техники, сообщает Popular Mechanics.
Американское издание отмечает, что значительная часть восточноевропейских дорог не способна выдержать нагрузку, создаваемую танками и другой тяжелой военной техникой. Не рассчитаны на это и множество невысоких мостов и узких туннелей. Особую озабоченность военных вызывает состояние дорожной инфраструктуры в Прибалтике.
В докладе Центра анализа европейской политики (США), на который ссылается PM, отмечается необходимость «дополнительных мер для обеспечения эффективного сдерживания» российского угрозы.
Одним из самых активных сторонников обеспечения мобильности НАТО в Восточной Европе выступает экс-командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес, который в апреле пожаловался на проблемы, возникшие при попытке перебросить американский танк из Польши в Румынию.
«Это было очень, очень сложно», — сказал генерал.
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