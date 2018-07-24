В НАТО из-за России взялись за дороги

Российская угроза приводит к необходимости строительства в Восточной Европе новых дорог, которые бы обеспечили оперативную транспортировку военной техники, сообщает Popular Mechanics.

Американское издание отмечает, что значительная часть восточноевропейских дорог не способна выдержать нагрузку, создаваемую танками и другой тяжелой военной техникой. Не рассчитаны на это и множество невысоких мостов и узких туннелей. Особую озабоченность военных вызывает состояние дорожной инфраструктуры в Прибалтике.

В докладе Центра анализа европейской политики ( США ), на который ссылается PM, отмечается необходимость «дополнительных мер для обеспечения эффективного сдерживания» российского угрозы.

Румынию. Одним из самых активных сторонников обеспечения мобильности НАТО в Восточной Европе выступает экс-командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес , который в апреле пожаловался на проблемы, возникшие при попытке перебросить американский танк из Польши